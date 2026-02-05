68. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bad Bunny, Kendrick Lamar ve Lady Gaga'nın damga vurduğu törende 96 kategoride ödül dağıtıldı.Trevor Noah'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede "Yılın Albümü" ödülünü Bad Bunny kazanırken, Kendrick Lamar ve Lady Gaga birçok önemli kategoride öne çıkan isimler oldu. Ödüller 'En İyi Yeni Sanatçı' dalında Olivia Dean'e, 'Yılın Şarkısı' dalında Billie Eilish ve Finneas'a, 'Yılın Kaydı' dalında Kendrick Lamar ve SZA'ya, 'Yılın Albümü' dalında ise Bad Bunny'ye gitti.

Grammy Kazananların Listesi

İŞTE 2026 GRAMMY KAZANANLARI

Yılın Albümü

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Yılın Şarkısı

Billie Eilish – Wildflower

Yılın En İyi Kaydı

Kendrick Lamar & SZA – Luther

En İyi Yeni Müzisyen

Olivia Dean

Yılın Prodüktörü

Cirkut

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

En İyi Rap Albümü

Kendrick Lamar – GNX

En İyi Rap Şarkısı

Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

En İyi Rap Performansı

Clipse – Chains & Whips (ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

En İyi Melodik Rap Performansı

Kendrick Lamar with SZA – Luther

En İyi Solo Pop Performansı

Lola Young – Messy

En İyi Duo/Grup Pop Performansı

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

En İyi Pop Vokal Albümü

Lady Gaga – Mayhem

En İyi Caz Vokal Albümü

Samara Joy – Portrait

En İyi Enstrümantal Caz Albümü

Sullivan Fortner – Southern Nights

En İyi Alternatif Caz Albümü

Nate Smith – Live-Action

En İyi Caz Performansı

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

En İyi Dans/Elektronik Albümü

FKA twigs – Eusexua

En İyi Dans/Elektronik Kaydı

Tame Impala – End of Summer

En İyi Remiks Kaydı

Lady Gaga & Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

En İyi Pop Dans Kaydı

Lady Gaga – Abracadabra

En İyi Alternatif Müzik Albümü

The Cure – Songs of a Lost World

En İyi Alternatif Müzik Performansı

The Cure – Alone

En İyi Metal Performansı

Turnstile – Birds

En İyi Rock Albümü

Turnstile – Never Enough

En İyi Rock Şarkısı

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

En İyi Rock Performansı

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

En İyi Folk Albümü

I'm With Her – Wild and Clear and Blue

En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm

Arkai – Brightside

En İyi Çağdaş Country Albümü

Jelly Roll – Beautifully Broken

En İyi Geleneksel Country Albümü

Zach Top – Ain't In It for My Health

En İyi Country Şarkısı

Tyler Childers – Bitin' List

En İyi Solo Country Performansı

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

En İyi R&B Performansı

Kehlani – Folded

En İyi R&B Şarkısı

Kehlani – Folded

En İyi R&B Albümü

Leon Thomas – Mutt

En İyi Progresif R&B Albümü

Durand Bernarr – Bloom

En İyi Geleneksel R&B Performansı

Leon Thomas – Vibes Don't Lie

En İyi Música Urbana Albümü

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

En İyi Küresel Müzik Albümü

Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo

En İyi Küresel Müzik Performansı

Bad Bunny – EoO

En İyi Orijinal Soundtrack (Film ve Dizi)

Ludwig Göransson – Sinners

En İyi Müzik Filmi

John Williams – Music by John Williams

En İyi Video Klip

Doechii – Anxiety

En İyi Albüm Kapağı

Tyler, the Creator – Chromakopia