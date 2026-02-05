68. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bad Bunny, Kendrick Lamar ve Lady Gaga'nın damga vurduğu törende 96 kategoride ödül dağıtıldı.Trevor Noah'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede "Yılın Albümü" ödülünü Bad Bunny kazanırken, Kendrick Lamar ve Lady Gaga birçok önemli kategoride öne çıkan isimler oldu. Ödüller 'En İyi Yeni Sanatçı' dalında Olivia Dean'e, 'Yılın Şarkısı' dalında Billie Eilish ve Finneas'a, 'Yılın Kaydı' dalında Kendrick Lamar ve SZA'ya, 'Yılın Albümü' dalında ise Bad Bunny'ye gitti.
Grammy Kazananların Listesi
İŞTE 2026 GRAMMY KAZANANLARI
Yılın Albümü
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Yılın Şarkısı
Billie Eilish – Wildflower
Yılın En İyi Kaydı
Kendrick Lamar & SZA – Luther
En İyi Yeni Müzisyen
Olivia Dean
Yılın Prodüktörü
Cirkut
Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen
En İyi Rap Albümü
Kendrick Lamar – GNX
En İyi Rap Şarkısı
Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off
En İyi Rap Performansı
Clipse – Chains & Whips (ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
En İyi Melodik Rap Performansı
Kendrick Lamar with SZA – Luther
En İyi Solo Pop Performansı
Lola Young – Messy
En İyi Duo/Grup Pop Performansı
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
En İyi Pop Vokal Albümü
Lady Gaga – Mayhem
En İyi Caz Vokal Albümü
Samara Joy – Portrait
En İyi Enstrümantal Caz Albümü
Sullivan Fortner – Southern Nights
En İyi Alternatif Caz Albümü
Nate Smith – Live-Action
En İyi Caz Performansı
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
En İyi Dans/Elektronik Albümü
FKA twigs – Eusexua
En İyi Dans/Elektronik Kaydı
Tame Impala – End of Summer
En İyi Remiks Kaydı
Lady Gaga & Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
En İyi Pop Dans Kaydı
Lady Gaga – Abracadabra
En İyi Alternatif Müzik Albümü
The Cure – Songs of a Lost World
En İyi Alternatif Müzik Performansı
The Cure – Alone
En İyi Metal Performansı
Turnstile – Birds
En İyi Rock Albümü
Turnstile – Never Enough
En İyi Rock Şarkısı
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
En İyi Rock Performansı
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
En İyi Folk Albümü
I'm With Her – Wild and Clear and Blue
En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm
Arkai – Brightside
En İyi Çağdaş Country Albümü
Jelly Roll – Beautifully Broken
En İyi Geleneksel Country Albümü
Zach Top – Ain't In It for My Health
En İyi Country Şarkısı
Tyler Childers – Bitin' List
En İyi Solo Country Performansı
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
En İyi R&B Performansı
Kehlani – Folded
En İyi R&B Şarkısı
Kehlani – Folded
En İyi R&B Albümü
Leon Thomas – Mutt
En İyi Progresif R&B Albümü
Durand Bernarr – Bloom
En İyi Geleneksel R&B Performansı
Leon Thomas – Vibes Don't Lie
En İyi Música Urbana Albümü
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
En İyi Küresel Müzik Albümü
Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo
En İyi Küresel Müzik Performansı
Bad Bunny – EoO
En İyi Orijinal Soundtrack (Film ve Dizi)
Ludwig Göransson – Sinners
En İyi Müzik Filmi
John Williams – Music by John Williams
En İyi Video Klip
Doechii – Anxiety
En İyi Albüm Kapağı
Tyler, the Creator – Chromakopia