-
Gönder
  • 25°C

Anasayfa Kültür Sanat 68. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

68. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bad Bunny, Kendrick Lamar ve Lady Gaga'nın damga vurduğu törende 96 kategoride ödül dağıtıldı.Trevor Noah'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede "Yılın Albümü" ödülünü Bad Bunny kazanırken, Kendrick Lamar ve Lady Gaga birçok önemli kategoride öne çıkan isimler oldu. Ödüller 'En İyi Yeni Sanatçı' dalında Olivia Dean'e, 'Yılın Şarkısı' dalında Billie Eilish ve Finneas'a, 'Yılın Kaydı' dalında Kendrick Lamar ve SZA'ya, 'Yılın Albümü' dalında ise Bad Bunny'ye gitti.

Grammy Kazananların Listesi

İŞTE 2026 GRAMMY KAZANANLARI

Yılın Albümü
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Yılın Şarkısı
Billie Eilish – Wildflower

Yılın En İyi Kaydı
Kendrick Lamar & SZA – Luther

En İyi Yeni Müzisyen
Olivia Dean

Yılın Prodüktörü
Cirkut

Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen

En İyi Rap Albümü
Kendrick Lamar – GNX

En İyi Rap Şarkısı
Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

En İyi Rap Performansı
Clipse – Chains & Whips (ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

En İyi Melodik Rap Performansı
Kendrick Lamar with SZA – Luther

En İyi Solo Pop Performansı
Lola Young – Messy

En İyi Duo/Grup Pop Performansı
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

En İyi Pop Vokal Albümü
Lady Gaga – Mayhem

En İyi Caz Vokal Albümü
Samara Joy – Portrait

En İyi Enstrümantal Caz Albümü
Sullivan Fortner – Southern Nights

En İyi Alternatif Caz Albümü
Nate Smith – Live-Action

En İyi Caz Performansı
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

En İyi Dans/Elektronik Albümü
FKA twigs – Eusexua

En İyi Dans/Elektronik Kaydı
Tame Impala – End of Summer

En İyi Remiks Kaydı
Lady Gaga & Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

En İyi Pop Dans Kaydı
Lady Gaga – Abracadabra

En İyi Alternatif Müzik Albümü
The Cure – Songs of a Lost World

En İyi Alternatif Müzik Performansı
The Cure – Alone

En İyi Metal Performansı
Turnstile – Birds

En İyi Rock Albümü
Turnstile – Never Enough

En İyi Rock Şarkısı
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

En İyi Rock Performansı
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

En İyi Folk Albümü
I'm With Her – Wild and Clear and Blue

En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm
Arkai – Brightside

En İyi Çağdaş Country Albümü
Jelly Roll – Beautifully Broken

En İyi Geleneksel Country Albümü
Zach Top – Ain't In It for My Health

En İyi Country Şarkısı
Tyler Childers – Bitin' List

En İyi Solo Country Performansı
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

En İyi R&B Performansı
Kehlani – Folded

En İyi R&B Şarkısı
Kehlani – Folded

En İyi R&B Albümü
Leon Thomas – Mutt

En İyi Progresif R&B Albümü
Durand Bernarr – Bloom

En İyi Geleneksel R&B Performansı
Leon Thomas – Vibes Don't Lie

En İyi Música Urbana Albümü
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

En İyi Küresel Müzik Albümü
Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo

En İyi Küresel Müzik Performansı
Bad Bunny – EoO

En İyi Orijinal Soundtrack (Film ve Dizi)
Ludwig Göransson – Sinners

En İyi Müzik Filmi
John Williams – Music by John Williams

En İyi Video Klip
Doechii – Anxiety

En İyi Albüm Kapağı
Tyler, the Creator – Chromakopia

Bu Haberi Paylaş:

Diğer Haberler

Kapadokya’daki Zelve ve Paşabağı Ören Yerleri Geçen Yıl 1,2 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
Kapadokya'daki Zelve ve Paşabağı Ören Yerleri Geçen Yıl 1,2 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
83. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu
83. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu
Adana’nın Sarıçam İlçesi Sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Oldu
Adana'nın Sarıçam İlçesi Sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü "1. Derece Arkeolojik Sit" Alanı Oldu
Olympos’ta Gece Müzeciliğiyle Ziyaretçi Rekoru
Olympos’ta Gece Müzeciliğiyle Ziyaretçi Rekoru
Arslantepe’de Tarihi Bir İlk: İki Eser Kültür Yolu Festivali’nde İlk Kez Sergileniyor
Arslantepe’de Tarihi Bir İlk: İki Eser Kültür Yolu Festivali’nde İlk Kez Sergileniyor
Diyarbakır’da İmamın Kurduğu Kütüphane 7’den 70’e Kitapseverleri Ağırlıyor
Diyarbakır'da İmamın Kurduğu Kütüphane 7'den 70'e Kitapseverleri Ağırlıyor
Tüm Haberler
Gönder
  • 25°C

Mobil Uygulamalarımız

App Store Google Play

RADYO TURKUVAZ

07 Şubat 2026, Cumartesi
  • 07:00Turkuvaz Sabah
  • 09:00Radyo Turkuvaz'da Hafta Sonu
  • 18:00Hayatın Ritmi
Tüm Akış
BİZE ULAŞIN
FREKANSLAR
BİZE
ULAŞIN