Tarkan’dan Yeni Şarkı Sürprizi

Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan, yeni single'ı "Anılarla Yaşamak" ile 12 Aralık tarihinde tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluşuyor.
Sanatçının, 23 Mayıs'ta yayımladığı ve büyük beğeni toplayan "Dönmüyor Giden" adlı çalışmasının ardından gelen bu yeni şarkı, Tarkan'ın müzikal kariyerinde duygusal derinliğini ve güçlü yorum gücünü bir kez daha ön plana çıkarıyor. Tarkan'ın Ocak ayında Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği ve satışa çıkar çıkmaz tüm biletleri hızla tükenen konser serisinin hazırlıkları sürerken yayımlanan "Anılarla Yaşamak", Megastarın sevenlerine bir diğer sürprizi niteliğini taşıyor.
Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon'un, dijital dağıtımını ise DMC'nin üstlendiği "Anılarla Yaşamak"ın; sözleri Aysel Gürel, müziği Tarkan, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor. Şarkı, nostaljik bir duygusallığı modern bir pop sound'u ile birleştirerek Tarkan'ın müzikal evreninde özel bir yere konumlanıyor.
Söz: Aysel Gürel
Müzik: Tarkan
Düzenleme : Ozan Çolakoğlu
Klavye ve Davul programlama : Ozan Çolakoğlu
Perküsyon : Mehmet Akatay
Ud - Cümbüş : Özdemir Güz
Elektro - Bas Gitar : Samed Nalbant
Mix-Mastering : Utku Ünsal
Kayıt : Ünal Aşkın
Stüdyo: Hazel Müzik
Dolby Atmos Mix : Ulaş Ağce
Yapım : HİTT Müzik Prodüksiyon
TARKAN - ANILARLA YAŞAMAK
Beni terkedeceksen
Bana bunu söyleme
Bir gece ansızın git
Beni bırak öylece
Gözyaşlarım düşmesin
Elimdeki mendile
Geleceksin sanıp da
Bekleyeyim ümitle
Bir gece iki gece
Sonra bir hafta bir ay
Ben yılları maziye
Sen yarına doğru say
Anılarla yaşamak
Aşktan zorla alır pay
Hiç terkedilmiş olmam
Bunu gururuma say