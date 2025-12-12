Tarkan’dan Yeni Şarkı Sürprizi

Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan, yeni single'ı "Anılarla Yaşamak" ile 12 Aralık tarihinde tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluşuyor.

Sanatçının, 23 Mayıs'ta yayımladığı ve büyük beğeni toplayan "Dönmüyor Giden" adlı çalışmasının ardından gelen bu yeni şarkı, Tarkan'ın müzikal kariyerinde duygusal derinliğini ve güçlü yorum gücünü bir kez daha ön plana çıkarıyor. Tarkan'ın Ocak ayında Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği ve satışa çıkar çıkmaz tüm biletleri hızla tükenen konser serisinin hazırlıkları sürerken yayımlanan "Anılarla Yaşamak", Megastarın sevenlerine bir diğer sürprizi niteliğini taşıyor.

Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon'un, dijital dağıtımını ise DMC'nin üstlendiği "Anılarla Yaşamak"ın; sözleri Aysel Gürel, müziği Tarkan, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor. Şarkı, nostaljik bir duygusallığı modern bir pop sound'u ile birleştirerek Tarkan'ın müzikal evreninde özel bir yere konumlanıyor.

Söz: Aysel Gürel

Müzik: Tarkan

Düzenleme : Ozan Çolakoğlu

Klavye ve Davul programlama : Ozan Çolakoğlu

Perküsyon : Mehmet Akatay

Ud - Cümbüş : Özdemir Güz

Elektro - Bas Gitar : Samed Nalbant

Mix-Mastering : Utku Ünsal

Kayıt : Ünal Aşkın

Stüdyo: Hazel Müzik

Dolby Atmos Mix : Ulaş Ağce

Yapım : HİTT Müzik Prodüksiyon

TARKAN - ANILARLA YAŞAMAK

Beni terkedeceksen

Bana bunu söyleme

Bir gece ansızın git

Beni bırak öylece

Gözyaşlarım düşmesin

Elimdeki mendile

Geleceksin sanıp da

Bekleyeyim ümitle

Bir gece iki gece

Sonra bir hafta bir ay

Ben yılları maziye

Sen yarına doğru say

Anılarla yaşamak

Aşktan zorla alır pay

Hiç terkedilmiş olmam

Bunu gururuma say