Serdar Ortaç'ın Yeni Single'ı "KEMİK" Yayında: Duyguların Ritmi

Aşkın tükenişini modern bir sound ile keşfedin...

Aşkın Tükenişi, Ritmin Enerjisiyle Buluşuyor

Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, ilişkilerdeki tükenişi ve özlemi modern bir sound'la buluşturan yeni single "KEMiK" ile yine sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Söz ve müziği Serdar Ortaç imzası taşıyan parça, duygusal yarayı, ilişkilerdeki tükenişi, özlemi, bitmeyen kavganın içindeki sevdayı, dinamik ve keyifli bir ritmin üzerine işleyerek anlatıyor. Şarkının bu keyifli düzenlemesi de, sayısız hite imza atan başarılı aranjör Suat Aydoğan tarafindan yapıldı.

Klibin yönetmen koltuğunda ise, Candar Köker oturuyor. Stüdyo Maestro'da çekilen klip, şarkının hem karanlık hem de dinamik atmosferini görsel bir bütünlükle sunuyor,

"KEMİK", bir ilişkide yavas yavaş incelen duyguları, bitmeyen kavgaların ardından kalan yorgunluğu ve sevginin bazen insanı nasıl eritip "bir kemik" gibi yalnız bıraktığını çarpıcı bir enerjiyle aktarıyor.

Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınlanacak olan, bu acıyı dans ettiren yeni nesil hit, 16 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.