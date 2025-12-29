Bengü "Sebebi Sensin" ile Müzikseverleri Büyülüyor

Bengü, "Sebebi Sensin" ile pop müzik dünyasına dönüş yaptı...

Türk Pop müziğinin sevilen seslerinden Bengü, yeni single çalışması "Sebebi Sensin" ile dinleyicilerle buluştu. Şarkının sözü ve müziği Merve Holefter'e, düzenlemesi ise Tarık İster'e ait.

BNG Müzik Yapım etiketiyle yayımlanan şarkı, DMC dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Klibin yönetmenliğini Bengü üstlenirken çekimler ise Sapanca'da gerçekleşti. Konser sonrası, uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostlarıyla sade ve samimi bir klip çektiklerini belirten Bengü, "Şarkının duygusuna çok güveniyorum. Yakın zamanda herkesin dilinde olacağına eminim." dedi.