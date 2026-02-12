-
Bahadır Tatlıöz Hız Kesmiyor: Adam Mı Ki Şarkısı Yalçın Aşan Remix ile Yeniden

Bahadır Tatlıöz'ün merakla beklenen albümü MÜNEZZEH'ten çıkan ilk single "Adam mı Ki", müzikseverlerle buluştuğu günden bu yana listelerde yerini koruyor. Enerjik melodisi, güçlü tavrı ve sloganlaşan sözleriyle dikkat çeken şarkı, şimdi Yalçın Aşan imzalı remix versiyonuyla yeniden karşımızda.

Yalçın Aşan Dokunuşuyla Yeni Bir Enerji

"Adam mı Ki" şarkısının orijinal klibinde de yer alan ünlü DJ ve prodüktör Yalçın Aşan, parçaya kendi tarzını katarak bambaşka bir boyut kazandırdı. Pop müziğin iddialı duruşunu elektronik dans ritimleriyle harmanlayan remix, şarkının etkileyici ruhunu korurken kulüp müziği severler için de cazip bir alternatif sunuyor.

Dans Pistlerinin Yeni Gözdesi

Söz ve müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan "Adam mı Ki", Yalçın Aşan'ın enerjik remix yorumuyla dans pistlerine ve elektronik müzik listelerine göz kırpıyor. Orijinal versiyonuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı, bu yeni versiyonla etki alanını daha da genişletiyor.

Dijital Platformlarda Yayında

Bahadır Tatlıöz'ün "Adam mı Ki Yalçın Aşan Remix" adlı yeni şarkısı, 6 Şubat 2025 tarihinden itibaren Sony Music Türkiye etiketiyle Spotify, Apple Music, YouTube Music ve tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

MÜNEZZEH albümünden beklentileri artıran bu remix çalışması, Bahadır Tatlıöz'ün müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.

