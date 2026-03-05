Seher Dilovan & Alan Dere “Dur”

Konser Öncesi İlk Ortak Şarkı Geldi: "Dur" ile "Saund of Love" Başlıyor.

Türk halk müziğinin güçlü sesi Seher Dilovan ile modern Pop, Soul ve R&B'nin genç ve dinamik temsilcisi Alan Dere, müziğin kuşakları ve kültürleri aşan gücünü aynı sahnede buluşturuyor. Anne-oğulun sahnedeki bu özel birlikteliği, "Saund of Love" konser serisiyle Türkiye'den Avrupa'ya uzanan büyük bir müzikal köprü kurmaya hazırlanıyor.

Bu iki güçlü ses, konser serisi öncesinde ilk ortak projeleri olan "Dur" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözü ve müziği Alan Dere'ye ait olan eser, günümüzün sevilen sound anlayışıyla hayat bulurken; "Saund of Love" konserleri için duygusal ve iddialı bir başlangıç niteliği taşıyor. Film tadında görsel anlatımıyla dikkat çeken şarkının klibi, asırlık tarihi dokusuyla büyüleyen Mardin'de, tarihi bir konakta çekildi. Zamansız taş mimari ile modern müziğin buluştuğu bu atmosfer, eserin ruhunu güçlü bir sinematografik dille yansıtıyor.

1992 yılında yayımladığı ilk albümü "Ayvacı" ile profesyonel müzik hayatına adım atan Seher Dilovan, kısa sürede Anadolu halk müziğinin en güçlü kadın yorumcularından biri oldu. Müzikle tanışması çocuk yaşlara uzanan sanatçı, ilkokulun ardından bir yıl boyunca Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı; ardından Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğrenimini tamamladı. Sanatsal disiplinini akademik birikimle birleştiren Dilovan, Ankara Radyosu'nda aldığı 7 yıllık eğitimle yöre müziklerinin inceliklerini derinlemesine kavradı.

"Türkülerle Yeniden" ve "Seyyah" başta olmak üzere kariyeri boyunca müzikseverlere toplam 14 albüm sunan sanatçı; yüzlerce konser ve sahne performansıyla Anadolu'nun zengin türkü mirasını geniş kitlelere ulaştırdı. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'da tamamladığı turnelerle halk müziğinin evrensel dilini farklı coğrafyalara taşıyan Seher Dilovan, geleneksel ezgileri modern düzenlemelerle buluşturarak çağdaş dinleyiciyle güçlü bir bağ kurmayı başardı.

Alan Dere ise İsviçre ve Türkiye arasında sanatla iç içe büyüyen bir müzikal kimlik. Cenevre'de armoni eğitimi aldı, sahne deneyimini genç yaşta pekiştirdi. 2022 yılında İsviçre'nin En İyi Sesi Yarışması'nda birincilik elde eden ve Tour Music Fest Avrupa yarışmasında ilk 10'a giren Alan Dere; Pop, Soul ve R&B tarzlarını birleştiren özgün yorumu ve güçlü sahne enerjisiyle dikkat çekiyor. Seslendirdiği şarkıların söz ve müziğini de kendisi yazıyor. Sosyal medya platformlarında milyonlara ulaşan performansları, genç kuşağın evrensel sesini temsil ediyor. Alan aynı zamanda Cenevre'de üniversitede İşletme son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

"Saund of Love" yalnızca bir konser değil; geçmişten geleceğe uzanan bir kültürel anlatı. 90 dakikalık sahne deneyiminde geleneksel ile modernin güçlü bir sentezi izleyiciyle buluşuyor.

Türk halk müziği ile modern pop ve R&B tınılarının buluştuğu repertuvarda, 4 dilde seslendirilen eserler ve enstrümantal performanslar yer alıyor.

İnsanlığın dili, aşkları ve hüzünleriyle müzikte birleşir. Leyla ile Mecnun'un hikâyesinin İtalya'daki izdüşümü Romeo ve Juliet'tir. Coğrafyalar değişse de duygular aynıdır. Duyguların birlikte anlaşılıp yaşandığı tek evrensel dil olan müzik, sınırları ortadan kaldırır ve kalpleri aynı ritimde buluşturur.

Türkiye'den başlayarak Avrupa'ya, diaspora nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden dünya müziği festivallerine uzanacak olan "Saund of Love", kültürler arası güçlü bir sanat köprüsü kurmayı hedefliyor.

Seher Dilovan ve Alan Dere, müziğin tek evrensel dil olduğunu hatırlatıyor:

Aşkın, sevginin, barışın ve insan hikâyelerinin sesi…

"Saund of Love" ile iki kuşak, tek sahnede;

Gelenekten geleceğe uzanan unutulmaz bir müzikal deneyim için hazır.