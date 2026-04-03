Derya Uluğ'dan Bir Ayrılık Hikayesi

Derya Uluğ, yeni single çalışması 'Hani'yi müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klip senaryosunu yazan sanatçı, kreatif direktörlüğünü de üstlendi.

Derya Uluğ'un Yeni Şarkısı 'Hani' Yayınlandı

Derya Uluğ, müzikseverlerin beğenisine sunduğu yeni single çalışması 'Hani' ile dikkat çekiyor. Sanatçı, yeni projesi için ünlü fotoğrafçı Emre Ünal'ın objektifine poz verdi.

Derya Uluğ 'Hani' Klibinde Kreatif Direktörlüğü Üstlendi

Yeni tarzı ve görünümüyle beğeni toplayan Uluğ, şarkının klip senaryosunu kendisi kaleme aldı. Projenin kreatif direktörlüğünü de üstlenen sanatçı, her detaya imza attı.

'Hani' Şarkısının Konusu ve Ekibi

Bir ayrılık hikayesini anlatan şarkının klibinde Derya Uluğ, ayrılık sürecindeki bir kadının yaşadığı dönüşümü canlandırdı. Sözlerini Derya Uluğ'un, müziğini Asil Gök'ün yaptığı 'Hani', Asil Gök ve Görkem Oker tarafından düzenlendi.

Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğini üstlendiği klip, tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Diğer Haberler

KALBİNİ ISITAN ŞARKILAR BU FREKANSTA
Serkan Kaya’dan Yeni Albüm Tanımam
Serkan Kaya'dan Yeni Albüm "Tanımam"
Seher Dilovan & Alan Dere Dur
Seher Dilovan & Alan Dere “Dur”
Zamansız Şarkılar
Ferhat Göçer’in Yeni Şarkısı Per-i Ruhsar Yayınlandı
Ferhat Göçer'in Yeni Şarkısı "Per-i Ruhsar" Yayınlandı
Suzan Temelli Kahraman ile Müzikseverlerin Karşısında
Suzan Temelli "Kahraman" ile Müzikseverlerin Karşısında
Tüm Haberler
