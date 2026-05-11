Ayna 30. Yıl Albümü Teoman ile Başladı: Denizi Bulana Kadar Yayında

Türk rock müziğinin efsane grubu Ayna, 30. yıl özel albümünün ilk şarkısını Teoman'ın sesiyle yayınladı. 20 şarkılık projede Türkiye'nin dev isimleri yer alacak.
Ayna 30. Yıl Anı Albümü'nün açılış şarkısı "Denizi Bulana Kadar" Teoman'ın yorumuyla yayınlandı. Erhan Güleryüz'ün kült eseri, Alper Erinç düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. 20 şarkıdan oluşacak özel albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları Ayna klasiklerini seslendirecek. Willow etiketiyle 8 Mayıs'ta dijital platformlarda yerini alan şarkı, büyük beğeni topladı. Projenin devamında hangi isimlerin yer alacağı merakla bekleniyor.