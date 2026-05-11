-
Gönder
  • 25°C

Anasayfa Haberler Baha ve Tan Taşçı'dan Yeni Şarkı: Unuttum Klibiyle Yayında
EMRE RAHMET

Baha ve Tan Taşçı'dan Yeni Şarkı: Unuttum Klibiyle Yayında

2000'li yılların sevilen ballad yorumcusu Baha, Tan Taşçı ile güçlerini birleştirdi. İkilinin ilk ortak çalışması "Unuttum" tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

2000'li yıllara damga vuran ballad şarkılarıyla adından söz ettiren Baha, uzun bir aranın ardından yeni şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Ünlü şarkıcı ve prodüktör Tan Taşçı ile bir araya gelen sanatçı, bundan sonra Taşçı'nın prodüktörlüğünde müzik kariyerine devam edecek.

Baha'nın Dönüş Şarkısı "Unuttum" Yayında

Baha'nın dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan "Unuttum" oldu. Duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken şarkı, Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumunu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle buluşturuyor. Şarkıda nostalji duygusu, güncel soundlarla harmanlanan özgün bir üretim ortaya çıkarıyor.

Bodrum'da Çekilen Klip Yayınlandı

Baha ve Tan Taşçı, "Unuttum"un video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum'da kamera karşısına geçti. İki sanatçının performansını izlediğimiz video klip, şarkının ruhuyla örtüşen atmosferiyle beğeni topluyor.

Sezon boyunca yeni kayıtlarını yayınlayacak olan Baha'nın Tan Taşçı ile ilk işbirliği ürünü "Unuttum", TCTVL etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Unuttum Şarkı Künye Bilgileri

- Söz & Müzik: Tan Taşçı

- Prodüktör: Tan Taşçı

- Yönetmen: İzzet Başlak

- Mix & Mastering: Candar Köker

- A&R: Onur Özışık

- Bas Gitar: Atakan Arslan

- Akustik Gitar: Mert Dörter

- Görüntü Yönetmeni: Metehan Serdengeçti

- Kamera Operatörü: Ali Bağkan Akay

- Kurgu: Berke Küçük

- Renk: Mert Aytaş

- Süpervizör: Ecmel Kayahan & Onur Özışık

- İletişim: Zeynep Altınçekiç & Refik Sarıöz

- Dijital: Aybars Öztürk & Ayten Demir

- Dağıtım: OneRPM

Bu Haberi Paylaş:

Diğer Haberler

KALBİNİ ISITAN ŞARKILAR BU FREKANSTA
Gülden’e Geldik: 11 Ünlü Sanatçıyla 37 Şarkılık Dev Müzik Projesi
Gülden'e Geldik: 11 Ünlü Sanatçıyla 37 Şarkılık Dev Müzik Projesi
Serdar Ortaç’ın Yeni Şarkısı Farkında Değil Yayında!
Serdar Ortaç'ın Yeni Şarkısı Farkında Değil Yayında!
Bora Duran’ın Yeni Şarkısı Destina Yayınlandı: Gerçek Hikayeden Dokunaklı Beste
Bora Duran'ın Yeni Şarkısı Destina Yayınlandı: Gerçek Hikayeden Dokunaklı Beste
Zeki Arkun ve Simge Sağın’dan Yeni Düet: Yeni Biri Yayında
Zeki Arkun ve Simge Sağın'dan Yeni Düet: "Yeni Biri" Yayında
Mert Demir’in Yeni Şarkısı Biterse Hatıran Yayında: Canlı Orkestra ile Kaydedildi
Mert Demir'in Yeni Şarkısı Biterse Hatıran Yayında: Canlı Orkestra ile Kaydedildi
Tüm Haberler
Gönder
  • 25°C

Mobil Uygulamalarımız

App Store Google Play

RADYO TURKUVAZ

12 Mayıs 2026, Salı
  • 07:00Uğur'la Güne Merhaba
  • 10:00Gönül Dostu Füsun
  • 12:00Hilal Özgani ile Sosyal Hayat
Tüm Akış
BİZE ULAŞIN
FREKANSLAR
BİZE
ULAŞIN