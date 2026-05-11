Baha ve Tan Taşçı'dan Yeni Şarkı: Unuttum Klibiyle Yayında

2000'li yılların sevilen ballad yorumcusu Baha, Tan Taşçı ile güçlerini birleştirdi. İkilinin ilk ortak çalışması "Unuttum" tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

2000'li yıllara damga vuran ballad şarkılarıyla adından söz ettiren Baha, uzun bir aranın ardından yeni şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Ünlü şarkıcı ve prodüktör Tan Taşçı ile bir araya gelen sanatçı, bundan sonra Taşçı'nın prodüktörlüğünde müzik kariyerine devam edecek.

Baha'nın Dönüş Şarkısı "Unuttum" Yayında

Baha'nın dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan "Unuttum" oldu. Duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken şarkı, Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumunu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle buluşturuyor. Şarkıda nostalji duygusu, güncel soundlarla harmanlanan özgün bir üretim ortaya çıkarıyor.

Bodrum'da Çekilen Klip Yayınlandı

Baha ve Tan Taşçı, "Unuttum"un video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum'da kamera karşısına geçti. İki sanatçının performansını izlediğimiz video klip, şarkının ruhuyla örtüşen atmosferiyle beğeni topluyor.

Sezon boyunca yeni kayıtlarını yayınlayacak olan Baha'nın Tan Taşçı ile ilk işbirliği ürünü "Unuttum", TCTVL etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Unuttum Şarkı Künye Bilgileri

- Söz & Müzik: Tan Taşçı

- Prodüktör: Tan Taşçı

- Yönetmen: İzzet Başlak

- Mix & Mastering: Candar Köker

- A&R: Onur Özışık

- Bas Gitar: Atakan Arslan

- Akustik Gitar: Mert Dörter

- Görüntü Yönetmeni: Metehan Serdengeçti

- Kamera Operatörü: Ali Bağkan Akay

- Kurgu: Berke Küçük

- Renk: Mert Aytaş

- Süpervizör: Ecmel Kayahan & Onur Özışık

- İletişim: Zeynep Altınçekiç & Refik Sarıöz

- Dijital: Aybars Öztürk & Ayten Demir

- Dağıtım: OneRPM