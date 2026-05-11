Bora Duran'ın Yeni Şarkısı Destina Yayınlandı: Gerçek Hikayeden Dokunaklı Beste

Bora Duran, kariyerinde ilk kez başkasının bestelediği "Destina" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Kaybedilen bir dostun ardından yazılan duygusal şarkı, İstanbul'un deniz manzaraları eşliğinde kliplendi.

Bora Duran'ın yeni şarkısı "Destina", gerçek bir hikayeden esinlenerek Sedat Kunduracı tarafından bestelendi. Yıldıray Gürgen'in aranjesiyle hayat bulan şarkının klibi, Ufuk Eral yönetmenliğinde Dragos Yelken İhtisas Kulübü'nde çekildi. SEMP Müzik etiketiyle yayınlanan "Destina", kaybedilen bir dostun anısına yazıldı ve tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluştu. Bora Duran'ın kariyerinde ilk kez söz ve müziği kendisine ait olmayan bu özel çalışma, İstanbul'un büyüleyici deniz manzaraları eşliğinde görsel bir şölen sunuyor.

