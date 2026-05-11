Ersay Üner'den Yeni Albüm: Ruh Hassası

Ünlü şarkıcı ve besteci Ersay Üner, yeni albümü "Ruh Hassası"nı müzikseverlerle buluşturdu. Söz, müzik ve düzenlemelerinin tamamını kendisinin yaptığı albümde 11'i yeni toplam 13 şarkı yer alıyor. Albümün öncü şarkısı "Olacak Gibi Değil" Spotify, Apple Music ve YouTube listelerinde zirveye oynayarak milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Projede Sezen Aksu back vokal, Hüsnü Şenlendirici klarnet ve Derya Uluğ düet performansıyla yer alıyor. Ersay Üner Ruh Hassası albümü tüm dijital platformlarda dinlenmeye hazır.