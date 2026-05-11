Gülden'e Geldik: 11 Ünlü Sanatçıyla 37 Şarkılık Dev Müzik Projesi

Gülden'e Geldik: 11 Ünlü Sanatçıyla 37 Şarkılık Dev Müzik Projesi

3 milyon Spotify dinleyicisine sahip Gülden, yeni müzik programı "Gülden'e Geldik" ile 11 farklı sanatçıyla düet yapıyor. Her bölümde canlı performanslar ve özel besteler izleyiciyle buluşuyor.

Gülden'in yeni müzik projesi "Gülden'e Geldik" 11 bölüm ve 11 farklı konuk sanatçıyla ekranlara geliyor. Her bölümde konuk sanatçının şarkısı, Gülden'in şarkısı ve özel olarak yazılan yeni bir şarkı olmak üzere 3 canlı düet performansı yer alıyor. Şarkılar arasında 20 dakikalık eğlenceli sohbetler ve viral soru-cevaplar programı renklendiriyor. Projede toplam 35 düet ve 2 solo performans olmak üzere 37 şarkı bulunuyor. Spotify'da aylık 3 milyon dinleyiciye ulaşan ve YouTube'da son 28 günde 12 milyon görüntülenme alan Gülden, yeni formatıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

12 Mayıs 2026, Salı
