Anasayfa Haberler Mert Demir'in Yeni Şarkısı Biterse Hatıran Yayında: Canlı Orkestra ile Kaydedildi

Türk Pop müziğinin sevilen ismi Mert Demir, EP projesinin ilk şarkısı "Biterse Hatıran"ı dinleyicilerle buluşturdu. Geniş orkestra ile canlı kaydedilen parça, duygusal yoğunluğu ve organik yapısıyla dikkat çekiyor.

Mert Demir'in büyük merakla beklenen yeni şarkısı "Biterse Hatıran" Pale Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedilen şarkı, Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek güçlü ve derin bir yapı kazanıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir ve Tarık Tırıl imzası taşıyan "Biterse Hatıran", canlı performans klibiyle de dikkat çekiyor. Çok yakında yayınlanacak EP projesinin habercisi niteliğindeki parça, Türk Pop müziğine yeni bir soluk getiriyor.

