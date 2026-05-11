Ümit Sayın imzalı "Ya Sen Gidip De" nin 2026 versiyonu, Bengü yorumuyla yayında.
Ümit Sayın imzalı “Ya Sen Gidip De” nin 2026 versiyonu, Bengü yorumuyla yayında.

Türk pop müziğinin usta ismi Ümit Sayın, kariyerinin 33. yılında "Ve Ümit Sayın" albümünün yeni teklisi "Ya Sen Gidip De"yi Bengü yorumuyla yayınladı.

Ümit Sayın, 33 yıllık müzik kariyerini "Ve Ümit Sayın" albümüyle kutlamaya devam ediyor. Gökhan Türkmen, Rubato ve Berkay'ın ardından albümün dördüncü teklisi "Ya Sen Gidip De", Bengü'nün güçlü yorumuyla dinleyiciyle buluştu. Mustafa Ceceli düzenlemesi ve Koray Püskül miks-mastering imzası taşıyan şarkı, Murad Küçük yönetmenliğinde İstanbul'da kliplendi. 8 Mayıs'tan itibaren DokuzSekizMüzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olan düet, 90'ların sevilen şarkısını modern pop dokusuyla yeniden yorumluyor.

KALBİNİ ISITAN ŞARKILAR BU FREKANSTA
12 Mayıs 2026, Salı
