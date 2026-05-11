Zeki Arkun ve Simge Sağın'dan Yeni Düet: "Yeni Biri" Yayında

Zeki Arkun, Simge Sağın ile düet yaptığı yeni teklisi "Yeni Biri" ile müzikseverlerle buluştu. Elektronik pop ve synth altyapılarıyla dikkat çeken parça, ayrılık sonrası yaşanan duygusal sorgulamaları işliyor.

Haziran 2025'te yayımlanacak ilk stüdyo albümünün ikinci teklisi olan "Yeni Biri", Ateş Atilla imzası taşıyor. Şarkının prodüktörlüğünü Elber Tutkus üstlenirken, mix ve mastering çalışmalarını Utku Ünsal gerçekleştirdi.

"Yeni Biri" Klibi Yayında

Samet Eruzun ve Ümit Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği "Yeni Biri" klibi, minimal ve etkileyici bir görsel dil sunuyor. Özel tasarım bir oda setinde çekilen klipte, Zeki Arkun ve Simge Sağın'a dört profesyonel dansçı eşlik ediyor.

Modern dans koreografisiyle zenginleşen klip, şarkının duygusal atmosferini görsel olarak yansıtıyor. Hypers Music etiketiyle yayımlanan "Yeni Biri", Spotify, Apple Music ve YouTube dahil tüm dijital platformlarda dinlenebilir.

Yeni Biri Künye:

- Söz & Müzik: Ateş Atilla

- Prodüktör: Elber Tutkus

- Mix & Mastering: Utku Ünsal

- Klip Yönetmeni: Samet Eruzun, Ümit Şahin

- Etiket: Hypers Music