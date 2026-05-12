Zerrin Özer'in Yeni Şarkısı Geliyorlar Gidiyorlar Yayınlandı

Türk müziğinin efsane ismi Zerrin Özer, modern ilişkilere manifesto niteliğindeki yeni şarkısı "Geliyorlar Gidiyorlar" ile müzikseverlerin karşısında.

Zerrin Özer'in yeni şarkısı "Geliyorlar Gidiyorlar" tüm dijital platformlarda yayınlandı. Habil Ceyhan'ın sözleri, Bülent Yetiş'in bestesiyle hayat bulan şarkı, günümüzün hızlı tüketim odaklı ilişkilerine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Şeker Yapım etiketiyle çıkan ve Nihat Ulaş'ın yönettiği klibiyle dikkat çeken eser, Zerrin Özer'in efsanevi sesiyle yorumlanıyor. Modern hayatın yüzeysel aşklarına karşı samimi bir manifesto sunan şarkı, 2024'ün öne çıkan çıkışları arasında yer alıyor.

Müziğin Rengi Turkuvaz
