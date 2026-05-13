Aybüke Albere'den Yeni Proje: Sezen Aksu ve Kalben İmzalı Şarkılar Geliyor

"Ne Diyorsan" ve "Korkmam Ben" gibi hitlerle tanınan Aybüke Albere, Sezen Aksu ve Kalben'in şarkılarından oluşan özel projesinin ilk şarkısı "Hediye"yi yayınladı.

Aybüke Albere, müzik kariyerinde yeni bir döneme imza atıyor. Dört şarkıdan oluşan özel projesinde Sezen Aksu'nun iki eseri ve Kalben imzalı şarkılar yer alıyor. Mustafa Ceceli, Ediz Hafızoğlu ve Ozan Doğan Ariz'in düzenlemeleriyle hayat bulan projenin ilk single'ı "Hediye", Kalben'in sözleri ve müziğiyle dikkat çekiyor. Klibi Edis'in Amsterdam'da çektiği şarkı, Kıskanmak dizisinde de yayınlanarak büyük ilgi topladı. "Aklım Kalır", "Balla" ve "Harap" gibi hitlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aybüke Albere'nin yeni projesinin diğer şarkıları merakla bekleniyor.