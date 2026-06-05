Ümit Sayın ve Koray Avcı'dan Hicran Düeti: 90'ların Efsane Şarkısı Yeniden

Ümit Sayın'ın 33. sanat yılı projesi "Ve Ümit Sayın" albümünden yeni düet yayınlandı. 90'ların unutulmaz şarkısı Hicran, Koray Avcı'nın güçlü vokaliyle yeniden hayat buldu.

Türk pop müziğinin usta ismi Ümit Sayın, 33. sanat yılı özel projesi "Ve Ümit Sayın" albümünden yeni şarkısını yayınladı. 90'lı yılların sevilen şarkılarından Hicran, bu kez Koray Avcı ile düet olarak dinleyiciyle buluştu. Alper Atakan düzenlemesi, Tarık Ceran mix-mastering imzası taşıyan şarkı, ud, cümbüş, buzuki gibi zengin enstrümantasyonuyla dikkat çekiyor. Murad Küçük yönetmenliğindeki video klip de yayında. Daha önce Gökhan Türkmen, Berkay, Rubato ve Bengü ile düetler yapan Sayın, DokuzSekiz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.