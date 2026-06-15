Funda Arar'ın Yeni Şarkısı "Bana Bir Gülümseme Ismarla" Yayında

Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, yeni single'ı "Bana Bir Gülümseme Ismarla" ile müzikseverlerle buluştu. Merakla beklenen "Tüm Şehir Duydu" albümünün ilk habercisi olan şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor.

Funda Arar'ın yeni şarkısı "Bana Bir Gülümseme Ismarla" 12 Haziran'dan itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayında. Sözleri Levent Gürsel, müziği Yusuf Gürsel'e ait olan şarkının düzenlemesini Febyo Taşel yaptı. Kemal Başbuğ'un yönettiği klipte Funda Arar'ın hayranlarından gelen videolar kullanıldı. Sanatçının merakla beklenen "Tüm Şehir Duydu" albümünün ilk single'ı olan şarkı, Bomonti Müzik etiketiyle yayınlandı.