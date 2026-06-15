Gökçe ve Pamela İlk Kez Bir Araya Geldi: Adresler Karıştı Yayında

Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Gökçe ve Pamela, Talu Şarkıları projesinin yeni teklisi "Adresler Karıştı" ile kariyerlerinde ilk kez aynı şarkıda buluştu.

Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Gökçe ve Pamela, kariyerlerinde ilk kez aynı şarkıda bir araya geldi. Talu Şarkıları projesinin yeni teklisi "Adresler Karıştı", 12 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun unutulmaz eserlerini yeniden yorumlayan Talu Şarkıları projesi, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Projenin en sürpriz işbirliklerinden biri olan "Adresler Karıştı", Türk pop-rock sahnesinin iki karakteristik vokalisti Gökçe ve Pamela'yı bir araya getiriyor.



Adresler Karıştı Şarkı Detayları

Sözleri Zeynep Talu, bestesi Barlas Erinç imzası taşıyan "Adresler Karıştı", yüksek temposu ve güçlü melodik yapısıyla öne çıkıyor. Şarkının düzenlemesini Hakan Yeşilkaya üstlenirken, prodüksiyonda Erdem Sökmen (gitar), Elif Ersoy (geri vokal), Evren Arkman (mix) ve Tarık Ceran (mastering) yer alıyor.

Canlı gitar dokuları, parlak vokal düzenlemeleri ve dinamik prodüksiyonuyla dikkat çeken "Adresler Karıştı", Talu Şarkıları repertuvarının en hareketli yorumlarından biri olarak öne çıkıyor.



Gökçe ve Pamela İşbirliği

Türk pop müziğinin kendine özgü iki güçlü kadın sanatçısı Gökçe ve Pamela'nın ilk kez aynı şarkıda buluşması, müzik camiasında büyük ilgi uyandırdı. Sanatçıların karakteristik vokalleri, "Adresler Karıştı"nın enerjik yapısıyla birleşerek şarkıya özgün bir yorum kazandırdı.

Projenin görsel çalışmalarını yönetmen Safa Gülsoy gerçekleştirdi. DokuzSekiz Müzik yapımcılığındaki "Adresler Karıştı", Spotify, Apple Music ve diğer tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluştu.