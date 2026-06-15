Murat Boz'un Yeni Şarkısı "Yara Tuz" Yayında: Mustafa Ceceli Aranjesi

Ünlü şarkıcı Murat Boz, söz ve müziğini kendisinin yaptığı "Yara Tuz" adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

Murat Boz'un yeni şarkısı "Yara Tuz" 12 Haziran'dan itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayında. Söz ve müziği Murat Boz'a ait olan şarkının aranjesi Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Aşkın ardından kalan izleri ve yüzleşmeleri güçlü bir pop altyapısıyla anlatan "Yara Tuz", duygusal anlatımı ve akılda kalan melodisiyle dikkat çekiyor. DMC ve Boz Production etiketiyle yayınlanan çalışma, Murat Boz'un müzikal kariyerindeki önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor.