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Serkan Kaya'nın Yeni Albümü "Tanımam" Yayınlandı

Ünlü sanatçı Serkan Kaya, kariyerinin en iddialı projesi "Tanımam" albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Mardin'de çekilen klipte Demir Karahan sürprizi dikkat çekiyor.

Serkan Kaya'nın 8 şarkılık "Tanımam" albümü 12 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınlandı. Mardin ve Midyat'ta çekilen film tadındaki klipte "Deli Yürek"in ünlü oyuncusu Demir Karahan ilk kez müzik klibinde rol aldı. Arabesk müzik severlerin büyük ilgi gösterdiği albümde 4 şarkının söz ve bestesi Serkan Kaya'ya ait. Emre Oskay yapımcılığında, İlker Savaşkurt yönetmenliğinde hazırlanan klip tarihi konaklar ve taş sokaklarda çekildi.

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