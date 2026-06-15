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Tan Taşçı'nın Yeni Şarkısı Gidişat 12 Haziran'da Yayında: 2026 Turne Hiti

Stat konserlerinde büyük ilgi gören Tan Taşçı'nın yeni teklisi "Gidişat", Roman ve Balkan esintileriyle 12 Haziran'da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor.

Tan Taşçı'nın stat turnesinde ilk kez seslendirdiği ve sosyal medyada viral olan yeni şarkısı "Gidişat", 12 Haziran'da TCTVL etiketiyle yayınlanıyor. Mayıs ayında İzmir'de başlayan ve büyük ilgi gören stat konserlerinde hep bir ağızdan söylenen şarkı, güçlü melodisi ve akılda kalan nakaratıyla 2026'nın turne hiti olarak öne çıkıyor. Söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait olan "Gidişat", sanatçının alışılmış romantik tarzının dışına çıkarak Roman ve Balkan esintileriyle dikkat çekiyor. İstanbul stat konserleriyle turnesine devam eden Tan Taşçı'nın beklenen teklisi, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

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