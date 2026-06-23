Funda Alkan’dan Yeni Single: “İmtiyaz”

Güllerim Soldu ile tanınan Funda Alkan, üçüncü single çalışması İmtiyaz ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Kerem Güneş ve AşkHan imzalı romantik şarkı 19 Haziran'da dijital platformlarda.

"Güllerim Soldu" şarkısıyla adından söz ettiren Funda Alkan, yeni şarkısı "İmtiyaz" ile 19 Haziran'da müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Kerem Güneş'in sözlerini yazdığı, AşkHan'ın bestelediği "İmtiyaz", Funda Alkan'ın üçüncü single çalışması olarak dikkat çekiyor.

Erhan Doğancıoğlu'nun düzenlemesini yaptığı ve vokallerde yer aldığı şarkı, Pia Music Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak. "İmtiyaz"ın video klibinin genel sanat yönetmenliğini ise Emre Duymaz üstlendi.



Funda Alkan İmtiyaz Şarkısında Neyi Anlatıyor?

Romantik sözleri ve güçlü melodik yapısıyla öne çıkan "İmtiyaz", aşkı tüm zorluklara rağmen yaşatmaya çalışan iki insanın duygusal hikayesini konu alıyor. Şarkı, sevdiğine kavuşmayı ve bu birlikteliğin sonsuza dek sürmesini dileyen bir kalbin samimi duygularını dinleyicilere aktarıyor.

Söz yazarı Kerem Güneş, "İmtiyaz" hakkında şunları söyledi: "İmtiyaz, karmaşık bir dünyanın içinde birbirini bulan iki ruhun, aşkı bir ayrıcalık değil, bir sığınak olarak yaşamasını anlatıyor. Umut, sadakat ve saf sevgi üzerine kurulu bu şarkı, yaralarına rağmen aşka teslim olmaktan korkmayan birinin duygularını ifade ediyor."

Funda Alkan'ın yeni teklisi "İmtiyaz", duygusal anlatımı ve güçlü yorumuyla aşkın en saf halini müzikseverlere hissettirmeyi amaçlıyor.