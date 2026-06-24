Demet Akalın ve Gökhan Özen'den Nazar Düeti: Klip Yayınlandı

Türk pop müziğinin iki dev ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, efsane şarkı Nazar'ı yeniden yorumladı. Sony Music etiketiyle yayınlanan şarkının klibi 12 Haziran'da yayınlandı.

Demet Akalın ve Gökhan Özen, dönemin hit şarkısı Nazar'ı 2025'te yeniden seslendirdi. Gökhan Özen'in bestelediği şarkı, modern pop düzenlemesiyle Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı. Murad Küçük'ün yönettiği klip 12 Haziran'da dijital platformlarda yerini aldı. Yüksek tempolu şarkı, yazın en iddialı pop düetlerinden biri olmaya aday.