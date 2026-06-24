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Anasayfa Haberler Demet Sağıroğlu ve Melis Fis'ten Aşk Perisi Düeti: 26 Haziran'da Yayında

Demet Sağıroğlu ve Melis Fis'ten Aşk Perisi Düeti: 26 Haziran'da Yayında

90'ların efsane ismi Demet Sağıroğlu, Aşk Perisi şarkısını Melis Fis ile yeniden yorumladı. İki kuşağın buluştuğu düet 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda.

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Demet Sağıroğlu, hit şarkısı Aşk Perisi'ni genç kuşağın sevilen ismi Melis Fis ile düet yaptı. Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek ve Şikâyetim Var gibi unutulmaz şarkılara imza atan Sağıroğlu'nun özel projesi 26 Haziran'da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak. Gökhan Özdemir'in yönettiği renkli klip ve Tarık İster'in düzenlemesiyle Aşk Perisi yeni nesille buluşuyor.

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