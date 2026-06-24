Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den Yeni Düet: Hıçkırık Şarkısı Yayınlandı

Sezen Aksu'nun Ceylan Ertem için yazdığı "Hıçkırık" şarkısı 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınlandı. İki kuşağın buluştuğu özel düet hakkında detaylar haberimizde.

Alternatif pop sanatçısı Ceylan Ertem, çocukluk kahramanı Sezen Aksu ile düet yaptı. "Hıçkırık" adlı yeni şarkı, Sezen Aksu'nun Ceylan Ertem için özel olarak yazdığı ve vokal koçluğu yaptığı bir eser. Mert Alp düzenlemesi ve AfterWork ekibinin klibiyle 26 Haziran'da dijital platformlarda yayınlanan şarkı, iki güçlü yorumcunun müzikal yol arkadaşlığını simgeliyor. Remix versiyonu Gürsel Çelik imzası taşıyor.