Gökhan Tepe'nin Yeni Şarkısı Tatlım Yayında: Yazın Hit Adayı

Türkçe pop müziğin usta ismi Gökhan Tepe, yeni teklisi "Tatlım" ile dijital platformlarda. Şebnem Sungur ile birlikte yazdığı şarkı, yazın en çok dinlenecek parçaları arasında gösteriliyor.

Gökhan Tepe'nin yeni şarkısı "Tatlım" tüm dijital platformlarda yayında. Şebnem Sungur ile birlikte sözlerini yazdığı, bestesini yaptığı ve Erhan Bayrak'ın düzenlediği şarkı, modern pop sound'u ile canlı enstrümanları bir araya getiriyor. Enerjik ritmi ve romantik hikâyesiyle yaz playlistlerinin favorisi olmaya hazırlanan "Tatlım", Gökhan Tepe Production etiketiyle dinleyicilerle buluştu. Aşkın heyecanını ve yaz akşamlarının samimi atmosferini yansıtan parça, Türkçe pop müziğin güçlü ismi Gökhan Tepe'nin yıllardır sürdürdüğü başarılı çizgisini pozitif enerjiyle taçlandırıyor.