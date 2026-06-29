-
Gönder
  • 25°C

Anasayfa Haberler Gökhan Tepe'nin Yeni Şarkısı Tatlım Yayında: Yazın Hit Adayı
EMRE RAHMET

Gökhan Tepe'nin Yeni Şarkısı Tatlım Yayında: Yazın Hit Adayı

Türkçe pop müziğin usta ismi Gökhan Tepe, yeni teklisi "Tatlım" ile dijital platformlarda. Şebnem Sungur ile birlikte yazdığı şarkı, yazın en çok dinlenecek parçaları arasında gösteriliyor.

Gökhan Tepe'nin yeni şarkısı "Tatlım" tüm dijital platformlarda yayında. Şebnem Sungur ile birlikte sözlerini yazdığı, bestesini yaptığı ve Erhan Bayrak'ın düzenlediği şarkı, modern pop sound'u ile canlı enstrümanları bir araya getiriyor. Enerjik ritmi ve romantik hikâyesiyle yaz playlistlerinin favorisi olmaya hazırlanan "Tatlım", Gökhan Tepe Production etiketiyle dinleyicilerle buluştu. Aşkın heyecanını ve yaz akşamlarının samimi atmosferini yansıtan parça, Türkçe pop müziğin güçlü ismi Gökhan Tepe'nin yıllardır sürdürdüğü başarılı çizgisini pozitif enerjiyle taçlandırıyor.

Bu Haberi Paylaş:

Diğer Haberler

BU YAZIN FREKANSI TURKUVAZ
A HABER RADYO
BENİM RADYOM RADYO TURKUVAZ
A SPOR RADYO
TURKUVAZ MUSİKİ
TURKUVAZ ANADOLU
Tüm Haberler
Gönder
  • 25°C

Mobil Uygulamalarımız

App Store Google Play

RADYO TURKUVAZ

29 Haziran 2026, Pazartesi
  • 07:00Uğur'la Güne Merhaba
  • 10:00Gönül Dostu Füsun
  • 12:00Hilal Özgani ile Sosyal Hayat
Tüm Akış
BİZE ULAŞIN
FREKANSLAR
BİZE
ULAŞIN