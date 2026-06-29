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Ziynet Sali'nin Yeni Şarkısı Yeniden Yayınlandı: İlk Canlı Performans

Ziynet Sali, merakla beklenen yeni teklisi "Yeniden" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Tamer Mustafa imzalı şarkı, 4 Temmuz'da Paribu Vadi'de ilk kez canlı seslendirilecek.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali, yeni şarkısı "Yeniden" ile müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Söz ve müziği Tamer Mustafa, düzenlemesi Gökberk Çırakoğlu imzası taşıyan "Yeniden", yazın dikkat çeken pop şarkıları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Müzik listelerinde peş peşe başarılara imza atan Ziynet Sali, yeni şarkısının heyecanını konser maratonuyla taçlandırıyor. Sanatçı, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Paribu Vadi Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alarak "Yeniden"i ilk kez canlı performansla seslendirecek. Duygusal ve enerjik bir yaz şarkısı olan "Yeniden", tüm dijital müzik platformlarında yayında. Ziynet Sali yeni teklisi ve yoğun konser programıyla yaz sezonuna güçlü başlangıç yaptı.

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