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Sibel Can ve Eypio'dan 8 Yıl Sonra Yeni Düet: Kıyamam 10 Temmuz'da Yayında

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ile rap müziğin sevilen ismi Eypio, 8 yıl aradan sonra "Kıyamam" şarkısıyla yeniden bir araya geliyor.

Sibel Can ve Eypio'nun İlk Düeti: Diken mi Gül mü

Sibel Can ve Eypio'nun merakla beklenen yeni düeti "Kıyamam", Sony Music Türkiye etiketiyle 10 Temmuz'da tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak. İkili, 2017 yılında büyük ilgi gören "Diken mi Gül mü" şarkısından 8 yıl sonra ikinci kez aynı projede buluşuyor. Söz ve müziği Eypio'ya ait olan "Kıyamam"ın düzenlemesini Umut Timur üstlendi. Video klibi Melih Kundakçıoğlu yönetmenliğinde çekildi.

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