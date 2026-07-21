Bengü "Dur Nereye"

BENGÜ'DEN YENİ YAZ HİT'İ GELİYOR

Türk pop müziğinin hit fabrikatörü Bengü, merakla beklenen yepyeni teklisi "Dur Nereye" ile yaz mevsiminin tam ortasında enerjiyi zirveye taşımaya hazırlanıyor. Sözü, müziği ve aranjesi başarılı müzisyen Mert Carim imzası taşıyan şarkı, 17 Temmuz 2026 Cuma günü BNG Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Kendi Evinde 30 Kişilik Dev Ekiple Parti Tadında Klip

Yazın enerjisine yaraşır, cıvıl cıvıl ve sıcak bir görsel şölen sunmak isteyen Bengü, video klip çalışması için ezber bozarak kendi evinin kapılarını açtı. Yönetmen koltuğunda Ecem Gündoğdu'nun oturduğu klip çekimlerinde, yaklaşık 30 kişilik bir ekip sanatçının evinde misafir edildi. Tamamen bir yaz partisi konseptinde, samimi ve yüksek enerjili sahnelerle örülen klip, izleyicilere gerçek bir eğlence atmosferi sunacak.

"Duyar Duymaz Aşık Oldum, Bu Yaz Bensiz Olmazdı"

Yeni projesinin heyecanını paylaşan pop müziğin yıldız ismi Bengü, şarkıyla ilk buluşmasını şu sözlerle aktardı:

"Şarkıyı ilk duyduğum anda kelimenin tam anlamıyla aşık oldum ve hemen repertuvarıma katmak istedim. İçinde bulunduğumuz bu sıcak günlere çok yakışacak, tam zamanında bir yaz klibiyle dinleyicilerime ulaşmayı hedefledik. Açıkçası 'Bu yaz bensiz olmazdı' dedim ve içimize çok sinen, enerjisi yüksek nefis bir projeye imza attık."

Bengü'nün güçlü yorumu, Mert Carim'in modern alt yapısı ve Ecem Gündoğdu'nun dinamik görsel vizyonuyla birleşen "Dur Nereye", 17 Temmuz'dan itibaren radyo, televizyon kanalları ve dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunulacak.