Berkay'ın Yeni Albümü Kavi Yayınlandı: 7 Yıl Sonra Sezen Aksu İmzası

Türk pop müziğinin sevilen ismi Berkay, 7 yıl aradan sonra hazırladığı "Kavi" albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. Sezen Aksu, Sinan Akçıl ve Murat Güneş gibi usta isimlerin katkılarıyla hazırlanan albüm büyük beklenti yaratıyor.

Berkay'ın 7. stüdyo albümü "Kavi", yedi yıllık aranın ardından müzik dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren ve Mert Çodur'un söz ve bestelerinin yer aldığı albümde, Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ ve Serhat Şensesli düzenlemeleriyle katkı sağladı. Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Berkay, geniş dinleyici kitlesine hitap eden yeni projesiyle kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Müzik listelerindeki başarıları ve hit single çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçının "Kavi" albümü, şimdiden büyük merak uyandırıyor.