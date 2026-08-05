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Ömür Gedik ve Doğuş'tan Unutulmaz Konser: Gamsız Şarkısı Geceye Damga Vurdu

Ömür Gedik ve Doğuş, İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde müzikseverlerle buluştu. İkilinin birlikte seslendirdiği "Gamsız" şarkısı gecenin en çok alkışlanan anı oldu.

Ömür Gedik ve Doğuş, İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde düzenlenen konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren ikili, özellikle birlikte seslendirdikleri "Gamsız" şarkısıyla geceye damga vurdu. Sahnedeki uyumları ve enerjileriyle dinleyicilerden tam not alan Ömür Gedik ve Doğuş, dolu salonda uzun süre alkışlandı. Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler, ikilinin başarılı performansını coşkuyla karşıladı.

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