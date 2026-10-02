Dedublüman ve Sıla’dan yeni düet: “Acı Bal” yayınlandı

Dedublüman, büyük ilgi gören "Dedub Sessions" projesinin ikinci serisine Sıla ile başladı. İkilinin birlikte seslendirdiği "Acı Bal", 2 Ekim'de Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Dedublüman ve Sıla "Acı Bal" için bir araya geldi

Türk alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken gruplarından Dedublüman, "Dedub Sessions" projesinin ikinci serisini yeni bir düetle başlattı. Üç şarkıdan oluşması planlanan serinin ilk çalışmasında grup, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla ile bir araya geldi.

Dedublüman ve Sıla'nın birlikte seslendirdiği "Acı Bal", 2 Ekim itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

"Acı Bal" geçmişte kalan bir ilişkinin izlerini anlatıyor

Söz ve müziği Mustafa Yavuz imzası taşıyan "Acı Bal", sona eren bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlık, vazgeçememe ve geçmişle hesaplaşma duygularını konu alıyor.

Şarkının mix çalışmasını da gerçekleştiren Mustafa Yavuz, "Acı Bal"ın ortaya çıkış hikâyesinin yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığını belirtti. Yavuz, şarkının farklı intro, davul ritimleri ve nakarat sözleri üzerinde yapılan uzun çalışmaların ardından son haline ulaştığını ifade etti.

Sıla ile düet fikri nasıl ortaya çıktı?

Dedublüman ve Sıla birlikteliğinin grup açısından doğal bir seçim olduğunu belirten Mustafa Yavuz, şarkının ruhunun Sıla'nın müzikal tarzıyla örtüştüğünü söyledi.

Yavuz, Sıla'nın projeye gösterdiği özveri ve çalışkanlığın kendileri için ilham verici olduğunu da dile getirdi.

"Acı Bal"ın müzisyen kadrosu

Mustafa Yavuz'un gitar ve vokalde yer aldığı "Acı Bal"da, Sıla vokaliyle projeye eşlik ediyor.

Şarkının müzisyen kadrosunda Çağrı Çelik klarnet, Besim Talı ud, Hazar Altın klavye, Kıvanç Kumlu bas gitar ve Kurthan Sarpkaya davul performansıyla yer alıyor.

Şarkının mastering çalışması ise Çağlar Türkmen tarafından gerçekleştirildi.

"Acı Bal" için kamera karşısına geçtiler

Dedublüman ve Sıla, yeni şarkıları "Acı Bal" için kamera karşısına da geçti. "Dedub Sessions" projesinin ikinci serisinin ilk çalışması olan şarkı, performans görüntüleriyle de dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Dedublüman & Sıla – "Acı Bal", Hypers Music etiketiyle 2 Ekim'de tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. "Dedub Sessions"ın ikinci serisi ise üç şarkılık özel içeriklerle devam edecek.