Tan Taşçı ve Baha’dan “Kutupta Yaz Gibi” için özel akustik yorum

Tan Taşçı ve Baha, Baha'nın unutulmaz eserlerinden "Kutupta Yaz Gibi" için bir araya geldi. Bodrum'da gerçekleştirilen özel akustik kayıt, "Bahçeden Akustik | Baha Şarkıları" serisinin ilk çalışması olarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Tan Taşçı ve Baha aynı projede buluştu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Tan Taşçı ve Baha, Baha'nın hafızalara kazınan şarkılarını yeniden yorumlamak üzere özel bir projede buluştu. "Bahçeden Akustik | Baha Şarkıları" adıyla hazırlanan serinin ilk kaydı ise "Kutupta Yaz Gibi" oldu.

Tan Taşçı'nın Bodrum'daki bahçesinde gerçekleştirilen özel çekim ve akustik kayıtlar, şarkıların doğal ve samimi atmosferini ön plana çıkarıyor. Projede Tan Taşçı ve Baha, "Kutupta Yaz Gibi"yi birlikte seslendirerek esere yeni bir yorum kazandırıyor.

"Kutupta Yaz Gibi" akustik düzenlemeyle yeniden hayat buldu

Bodrum'un doğal atmosferinde gerçekleştirilen kayıtlar, iki sanatçının vokal uyumunu sade ve akustik bir düzenlemeyle buluşturuyor.

"Kutupta Yaz Gibi", Tan Taşçı ve Baha'nın ortak yorumuyla yeniden müzikseverlerin karşısına çıkarken, projenin samimi yapısı da dikkat çekiyor.

"Bahçeden Akustik | Baha Şarkıları" devam edecek

"Bahçeden Akustik | Baha Şarkıları" serisi, Baha'nın sevilen eserlerini Tan Taşçı ve Baha'nın birlikte yorumlarıyla müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Serinin ilk çalışması olan Tan Taşçı x Baha – Kutupta Yaz Gibi / Bahçeden Akustik, TCTVL etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında.