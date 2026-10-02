Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli’den “Gönül Yareler İçinde” düeti

Ümit Sayın'ın müzik kariyerinin 33. yılını kutladığı "Ve Ümit Sayın" projesinin 8. teklisi "Gönül Yareler İçinde" müzikseverlerle buluşuyor. Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli'nin birlikte seslendirdiği şarkının modern düzenlemesi de Ceceli'ye ait.

Ümit Sayın'ın 33 yıllık müzik yolculuğunda yeni proje

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ümit Sayın, 33 yıllık müzik kariyerini özel bir projeyle kutluyor. Sanatçının kariyerine damga vuran şarkılarını farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden müzikseverlerle buluşturduğu "Ve Ümit Sayın" projesi yeni bir çalışmayla devam ediyor.

Projenin 8. teklisi olan "Gönül Yareler İçinde", Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli imzasıyla 2 Ekim'de tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Daha önce Gökhan Türkmen, Rubato, Berkay, Bengü, Koray Avcı ve Elif Buse Doğan gibi sanatçılarla bir araya gelen Ümit Sayın, bu kez Mustafa Ceceli ile aynı şarkıda buluştu.

"Gönül Yareler İçinde" modern bir sound ile yeniden yorumlandı

Söz ve müziği Ümit Sayın'a ait olan "Gönül Yareler İçinde", Mustafa Ceceli'nin modern düzenlemesiyle yeniden hayat buldu.

Şarkının yeni düzenlemesinde yüksek tempolu ritmik altyapı ve elektronik müzik dokuları öne çıkıyor. Aranje, eserin melodik yapısını korurken şarkıya güncel bir müzikal atmosfer kazandırıyor.

Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli'nin vokal yorumları ise düzenlemenin merkezinde yer alarak şarkının yeni versiyonunu tamamlıyor.

Klip 50 kişilik cast ile çekildi

"Gönül Yareler İçinde"nin mix ve mastering çalışması Koray Püskül tarafından gerçekleştirildi.

Şarkının video klibi ise yönetmen Murad Küçük tarafından özel olarak hazırlanan bir platoda çekildi. Klip çekimlerinde 50 kişilik bir cast yer aldı.

"Ve Ümit Sayın" projesinin 8. teklisi "Gönül Yareler İçinde", DokuzSekiz Müzik yapımcılığında 2 Ekim itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

"Gönül Yareler İçinde" künyesi