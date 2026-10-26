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Müzik Haberleri

Dedublüman ve Sıla’dan Yeni Düet: “Acı Bal”

Dedublüman ve Sıla’dan Yeni Düet: “Acı Bal”

Dedublüman, büyük ilgi gören "Dedub Sessions" projesinin ikinci serisini hayata geçiriyor. Üç şarkılık serinin ilkinde Sıla ile bir araya gelen grup, "Acı Bal"ı 2 Ekim'de dinleyiciyle buluşturdu.

Dedublüman, "Dedub Sessions" projesinin ikinci serisine Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Sıla ile başladı. Grup ile Sıla'nın birlikte seslendirdiği ve ilk kez dinleyiciyle buluşan "Acı Bal", 2 Ekim'de tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Söz ve müziği Mustafa Yavuz'a ait olan "Acı Bal", geçmişte kalmış bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlığı ve vazgeçememe hâlini anlatıyor. Şarkının mix çalışmasını da üstlenen Mustafa Yavuz, eserin yaklaşık 10 yıla yayılan hikâyesini "Bu şarkı hem kararsızlıklarımızın hem de kararlılığımızın bir dışa vurumu gibi. Verse melodisi yaklaşık 10 yıl önce yazdığımız bir parçaya ait. Üç farklı intro, birçok davul ritmi ve sayısız nakarat sözünün ardından nihayete erdi. Karar verememe hâllerimize direnip inat etmemizin çok güzel bir sonucu oldu." diyerek anlattı. Sıla ile düet yapma fikrinin grup için doğal bir seçim olduğunu söyleyen Yavuz, "Sıla fanlarıyla dolu bir gruptan bu fikrin çıkmaması şaşırtıcı olurdu. Şarkının ruhu ve tavrı da Sıla'ya çok uygundu. Sıla'nın özverisi ve çalışkanlığı bize çok ilham verdi ve bizi çok mutlu etti" dedi.

Mustafa Yavuz'un gitar ve vokalde, Sıla'nın vokalde yer aldığı "Acı Bal"ın müzisyen kadrosunda klarnette Çağrı Çelik, udda Besim Talı, klavyede Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu ve davulda Kurthan Sarpkaya bulunuyor. Şarkının mastering çalışması ise Çağlar Türkmen imzası taşıyor.

Dedublüman ve Sıla, "Acı Bal" için kamera karşısına da geçti. "Dedub Sessions"ın üç şarkılık ikinci serisinin ilk çalışması olan "Acı Bal", Hypers Music etiketiyle 2 Ekim'de yayımlandı.

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