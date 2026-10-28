Cenk Eren, “Zalim” ile Dinleyiciyle Buluştu

Türk pop ve eğlence müziğinin güçlü yorumcularından Cenk Eren, profesyonel sanat hayatının 30. yılına özel peş peşe yayımlayacağı yeni şarkılarının ilkini "Zalim" ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bugüne kadar Tanju Okan, Selda Bağcan ve Ferdi Özbeğen'in unutulmaz şarkılarını "Repertuvar" projeleriyle kendi yorumuyla müzikseverlerle buluşturan Cenk Eren, 30. yılında bu kez yeni şarkılarıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor.

Sözleri Aşkım Kapışmak, müziği Asmin Ata ve Melihcan Ataklar imzası taşıyan "Zalim", bu özel serinin ilk şarkısı olacak. Cenk Eren, "Zalim"in tanıtım fotoğrafları ve klibi için Sefa Gülsoy'un Şile'de kurduğu özel sette kamera karşısına geçti.

Yaz sezonunu yoğun konser maratonuyla geçiren Cenk Eren, konserlerinden kalan boşluklarını stüdyoda değerlendirdi. "Zalim"in ardından yayımlanmak üzere dört şarkısını daha hazırlayan sanatçı, yeni çalışmalarını kısa aralıklarla peş peşe müzikseverlerle buluşturacak.

30. YILA ÖZEL BÜYÜK KONSER

Cenk Eren, profesyonel sanat hayatının 30. yılına özel hazırlanan sahne şovu ve repertuvarıyla 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, 30 yıllık müzik yolculuğunun en özel şarkılarını seslendireceği bu özel konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.