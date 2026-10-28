Elif Buse Doğan’dan Yeni Tekli: “Çok Kez”

Türk müziğinin güçlü ve kendine özgü yorumcularından Elif Buse Doğan, yeni single çalışması "Çok Kez" ile dinleyicisiyle buluştu.

Söz ve müziği Çağrı Kaymak'a, düzenlemesi Kerem Akdağ'a ait olan "Çok Kez", Elif Buse Doğan'ın kendine özgü vokal karakterini farklı bir müzikal atmosferle buluşturuyor. Sanatçının bugüne kadar oluşturduğu müzikal dünyaya yeni bir katman ekleyen şarkı, yeni döneminin de dikkat çeken çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Elif Buse Doğan, "Çok Kez" ile kendi yorum çizgisini korurken, müzikal üretimindeki yeni arayışlarını da dinleyicisiyle paylaşmayı sürdürüyor.

EBD Music etiketiyle yayımlanan "Çok Kez", tüm dijital platformlarda yerini aldı.