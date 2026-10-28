Emre Altuğ ve Otilia’dan “Benden Kaçamazsın” Sürprizi

Türk pop müziğinin yıldız ismi Emre Altuğ, merakla beklenen "Efsane 2" albümünden bir yeni şarkıyı daha müzikseverlerle buluşturuyor.

Albümün heyecanını artırmaya devam eden sanatçı, Otilia ile güçlerini birleştirdiği "Benden Kaçamazsın" isimli yeni çalışmasını tüm dijital platformlarda yayına sundu.

Yapımcılığını ve müzik düzenlemesini Volga Tamöz'ün (VTA Entertainment) üstlendiği hareketli şarkının sözleri Gülsen Karatoprak ve Iuliana Pușchilă-Arbănaș imzası taşıyor. Türkçe ve İspanyolca vokallerin ve ritimlerin ön plana çıktığı parçanın mix, mastering ve Dolby Atmos miksajı ise Tarık Ceran (Digilog by T.C) tarafından yapıldı.

Aşkın kaçınılmaz çekimini ve yüksek enerjisini dinleyiciye aktaran "Benden Kaçamazsın", "Efsane 2" albümünün habercisi olarak tüm dijital müzik platformlarında ve YouTube'da dinleyicilerle buluştu.