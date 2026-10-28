Gülden ve Murat Güneş Aynı Mikrofonda Buluştu

Gülden'in müzisyen dostlarını ağırladığı YouTube projesi "Gülden'e Geldik"in yeni konuğu, Türk pop müziğine sözleri ve besteleriyle birçok şarkı kazandıran Murat Güneş oldu. İki güçlü kalemin buluşmasından, iki sevilen şarkının yeni yorumu ve yepyeni bir düet çıktı.

İki haftada bir farklı bir müzisyen konuğu ağırlayan "Gülden'e Geldik", her bölümde geçmişten sevilen şarkılarla yepyeni bir eseri aynı müzikal buluşmada bir araya getiriyor.

Projenin yeni bölümünde Gülden ve Murat Güneş, ilk olarak Güneş'in sevilen şarkılarından *"Sen İstanbul'sun"u birlikte yorumladı. Ardından bu kez Gülden'in sevilen şarkılarından *"Kandırmışlar Aşk Diye"*ye yeni bir yorum getirdi.

Buluşmanın asıl sürprizi ise "Gülden'e Geldik" geleneğine uygun olarak sıfırdan hazırlanan yepyeni bir şarkı oldu.

Gülden'in bu bölüm ve Murat Güneş için özel olarak yazıp bestelediği "İki Yara Bandı", iki müzisyenin düetiyle hayat buldu. Duygusu ve hikâyesiyle dikkat çeken şarkı, Gülden ve Murat Güneş'in müzikal dünyalarını ilk kez yepyeni bir eserde yan yana getiriyor.

Bir tarafta yıllardır farklı yorumcuların repertuvarlarında hayat bulan şarkılarıyla Murat Güneş, diğer tarafta hem yorumcu hem de şarkı yazarı kimliğiyle Gülden… İki güçlü bestecinin buluşması, iki sevilen şarkının yeniden yorumlandığı ve yepyeni bir şarkının doğduğu özel bir bölüme dönüştü.

Gülden & Murat Güneş – "İki Yara Bandı", "Sen İstanbul'sun" ve "Kandırmışlar Aşk Diye" performansları tüm digital platformlarda müzikseverlerle buluştu.