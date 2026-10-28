Hande Ünsal’dan Yeni Şarkı: “Amman Aman”

Türk pop müziğinin yeni nesil en başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcularından Hande Ünsal, arka arkaya yayınladığı hit şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. Hande Ünsal, yeni şarkısı "Amman Aman" ile yine adından çok söz ettirecek.

Yoğun konser maratonuna rağmen yeni şarkısının stüdyo çalışmalarını ve klip çekimlerini tamamlayan Hande Ünsal, "Amman Aman"ı şu sözlerle anlatıyor:

"Eminim sizin de canınız yandığında ah etmeden sessiz kaldığınız olmuştur. Ama hayatın çok acayip bir dengesi var. Bir noktada kader çarkı dönüyor ve bu kez siz 'Sıra bende' diyorsunuz. 'Amman Aman' tam da böyle bir manifesting şarkısı. Canı yanmış ama ah etmemiş, susmuş, sabretmiş ve sonunda kaderin kendisinden yana döndüğünü görmüş herkesin şarkısı."

Geçtiğimiz yıl ilk albümü "Halim"i müzikseverlerle buluşturan Hande Ünsal, albümünün başarısını sürdürürken 2026 yılında ilk kez bir düet projesiyle dinleyicilerinin karşısına çıktı. Umur Doma ile seslendirdiği "Gel" şarkısıyla büyük başarı yakalayan Hande Ünsal, bir yıl boyunca en çok dinlenen pop şarkısıyla zirvenin yeniden sahibi oldu.

Kendi yazıp bestelediği şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Hande Ünsal, bu kez de kendi imzasını taşıyan güçlü bir şarkıyla dinleyicisinin karşısında.

Sözü ve müziği Hande Ünsal'a, düzenlemesi Serkan Balkan'a ait "Amman Aman"ın klibinde ise yönetmen Halil Güzel'in imzası var.