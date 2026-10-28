Mert Demir ve Kibariye’den “Karakış” Düeti

Verdiği her konserde sahne performansı ve sürprizleriyle büyük yankı uyandıran Mert Demir, hız kesmeden yeni çalışmalarına ve konserlerine devam ediyor.

18 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz bir konsere imza atan sanatçı, sahnesinde Türk müziğinin güçlü ve sevilen isimlerinden Kibariye'yi ağırlamıştı. İkilinin birlikte seslendirdiği, sözü, müziği ve aranjesi Mert Demir imzası taşıyan "Karakış", Harbiye gecesinin en dikkat çeken anlarından biri olmuş ve dinleyicilerden büyük beğeni toplamıştı.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki unutulmaz anları ekranlara taşıyan performans videosu Mert Demir'in youtube kanalında yayında.

Gelen yoğun ilgi ve istek üzerine "Karakış" 9 Ekim Cuma günü de tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Mert Demir, 4 Kasım'da bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konserde sevenleriyle buluşacak.