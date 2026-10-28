Serdar Ortaç’tan Gönüllere Dokunan Yeni Şarkı

Serdar Ortaç, yine söz ve müziği kendisine ait yeni teklisi "Kal Be Gönlüm" ile aşkın en kırılgan ama bir o kadar da umut dolu hâlini anlatıyor.

Suat Aydoğan'ın düzenlemesiyle hayat bulan şarkı; özlemi, araya giren mesafeleri ve tüm kırgınlıklara rağmen vazgeçmeyen bir sevdanın hikâyesini anlatıyor.

Yazdığı unutulmaz şarkılarla milyonların aşklarına eşlik eden Serdar Ortaç, bu kez sevmenin, beklemenin ve yeniden umut etmenin duygusunu kendine özgü melodileriyle buluşturuyor.

İmre Haydaroğlu'nun yapay zekâ teknolojisiyle hazırladığı klip ise sanatçının çocukluğundan bugüne uzanan yaşamından kesitlerle izleyicileri geçmişle bugün arasında etkileyici bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Emre Grafson yapımcılığında ki "Kal Be Gönlüm", 16 Ekim Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında.