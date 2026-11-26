Deniz Seki, müzik kariyerinde yeni bir sayfa açarak yapımcılık dünyasına adım atıyor. Serhan Bülbül ile birlikte kurduğu Winwin Record$ adlı müzik şirketinin ilk projesi "Yaptığına Değer mi?" 20 Kasım'da tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki, kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Bugüne kadar güçlü yorumuyla müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, bu kez yapımcı kimliğiyle müzik dünyasında yer almaya hazırlanıyor. Serhan Bülbül ile ortaklaşa kurduğu Winwin Record$ adlı müzik şirketiyle yeni bir yolculuğa başlayan Deniz Seki, müzikal kariyerinde farklı bir sayfa açıyor.

Winwin Record$ çatısı altında hazırlanan ilk çalışma "Yaptığına Değer mi?", 20 Kasım'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak. Söz ve müziği Murat Akduman'a, düzenlemesi Serhan Bülbül'e ait olan şarkı, eski dönem slow şarkılarının naif ve derin duygusal atmosferini yeniden dinleyicilere taşımayı hedefliyor.

"Yaptığına Değer mi?" Şarkısının Klibi De Hazır

Deniz Seki'nin yeni müzik şirketinin ilk projesi olan "Yaptığına Değer mi?"nin video klibi, sade anlatımıyla dikkat çekiyor. Gösterişten ve yapay efektlerden uzak bir görsel anlayışla hazırlanan klibin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstleniyor.

Doğulu Stüdyo'da kaydedilen şarkının mix ve mastering çalışmaları ise Özgür Yurtoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Deniz Seki: "Hayatımın İkinci Perdesini Aralıyorum"

Yeni dönemini "Hayatımın İkinci Perdesini Aralıyorum" sözleriyle tanımlayan Deniz Seki, artık yalnızca yorumcu olarak değil, müzikal projelerin üretim ve yapım süreçlerinde de aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Serhan Bülbül ile birlikte kurduğu Winwin Record$ ile müzik sektöründe yeni projelere imza atmayı hedefleyen sanatçı, yapımcılık alanındaki yolculuğuna "Yaptığına Değer mi?" ile başlıyor.

Deniz Seki'nin yeni müzik şirketiyle hayata geçireceği projeler, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne çıkıyor.