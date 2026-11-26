Müzik kariyerinde 30. yılını kutlayan Gökhan Tepe, "Beste Gökhan Tepe" projesinin dördüncü şarkısı "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" ile dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. İlk kez İrem Derici'nin seslendirdiği eser, bu kez bestecisi Gökhan Tepe'nin yorumuyla ve akustik düzenlemesiyle yeniden hayat buluyor.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Tepe, 30. sanat yılı kapsamında hayata geçirdiği "Beste Gökhan Tepe" projesine yeni bir şarkıyla devam ediyor. Projenin dördüncü çalışması olan "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı", sanatçının kendi yorumuyla müzikseverlerle buluşuyor.

Sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Gökhan Tepe'ye ait olan şarkı, ilk kez 2017 yılında İrem Derici'nin yorumuyla dinleyici karşısına çıkmıştı. Yayımlandığı dönemde büyük beğeni toplayan eser, 10. yılına yaklaşırken bu kez bestecisinin sesinden yeniden yorumlanıyor.

"Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" Akustik DüzenlGökhan Tepe'den "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" Şarkısına Yeni Yorum!

emesiyle Geliyor

Gökhan Tepe'nin yeni yorumunda şarkının duygusal yapısı akustik bir düzenlemeyle ön plana çıkarılıyor. Düzenlemesi Barış Özesener tarafından hazırlanan eserin prodüktörlüğünü ise Gökhan Tepe üstleniyor.

"Beste Gökhan Tepe" projesinde daha önce yayımlanan "Araftayım", "Öldüm Sahiden" ve "Yediverenim" şarkılarının ardından gelen "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı", sanatçının besteci kimliğini kendi yorumuyla yeniden keşfetme yolculuğunun yeni halkasını oluşturuyor.

Gökhan Tepe Konserlerine Devam Ediyor

Yeni projesiyle müzik çalışmalarını sürdüren Gökhan Tepe, konser turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşmaya da devam ediyor.

Sanatçı, 18 Aralık'ta Congresium Ankara'da, 19 Aralık'ta ise Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Gökhan Tepe, sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirecek.