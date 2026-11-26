Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Boz, yeni şarkısı "Dönemem" ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Murat Boz'a ait olan şarkı, 20 Kasım 2026'da Boz Production ve DMC etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak.

Murat Boz, yeni şarkısı "Dönemem" ile müzik dünyasına yeni bir çalışma sunuyor. Duygusal atmosferi ve etkileyici müzikal yapısıyla dikkat çeken şarkı, sanatçının söz yazarı ve besteci kimliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Söz ve müziği Murat Boz'a ait olan "Dönemem"in düzenlemesini ve yaylı orkestrasyonunu Erhan Bayrak üstleniyor. Şarkının akustik ve naylon gitarlarında Caner Güneysu, yaylı kayıtlarında ise İstanbul Strings yer alıyor. Mix ve mastering çalışması Celil Yavuz tarafından IMS Mix Mastering bünyesinde gerçekleştirildi.