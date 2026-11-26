Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Yonca Lodi, yeni teklisi "Yaprak Dökümü Leyla" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Murat Güneş'e ait olan şarkı, 20 Kasım 2026'da Seyhan Müzik Gold etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak.

Güçlü yorumu ve kendine özgü vokal tarzıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip olan Yonca Lodi, yeni şarkısı "Yaprak Dökümü Leyla" ile dinleyicilerine duygusal bir hikâye sunuyor. Masum bir sevgi arayışını, yaşanan hayal kırıklıklarını ve içsel bir sitemi konu alan şarkı, gerçek ve sade bir bağ kurmak isteyen kırgın bir kalbin duygularını anlatıyor.

Sahte mutluluklar ve yüzeysel ilişkiler arasında gerçek sevgiyi arayan bir insanın hikâyesini merkezine alan "Yaprak Dökümü Leyla", melankolik atmosferiyle dikkat çekiyor. Yonca Lodi'nin güçlü vokaliyle hayat bulan eser, dinleyicilere kendi duygularından izler bulabilecekleri bir müzikal deneyim sunuyor.

Yonca Lodi'nin Yeni Şarkısının Söz Ve Müziği Murat Güneş'e Ait

"Yaprak Dökümü Leyla"nın söz ve müziği, son dönemde başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Murat Güneş tarafından hazırlandı. Şarkının düzenlemesini ise usta aranjör Mehmethan Dişbudak üstlendi.

Eserin duygusal dünyasını görsel anlatımla buluşturan video klibin yönetmen koltuğunda Emrah Özbilen oturuyor. Şarkıyla aynı gün yayımlanacak klip, eserin hikâyesini müzikseverlerle buluşturacak.

Seyhan Müzik Gold etiketiyle 20 Kasım 2026'da yayımlanacak olan Yonca Lodi imzalı "Yaprak Dökümü Leyla", aynı gün video klibiyle dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini alacak.