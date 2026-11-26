Zeynep Bastık ve Emre Aydın, Türk rock müziğinin unutulmaz şarkılarından "Belki Bir Gün Özlersin"i akustik versiyonuyla yeniden yorumladı. YouTube'da büyük ilgi gören düet, dinleyicilerden gelen yoğun istek üzerine 20 Kasım itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayımlandı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık ile rock müziğin güçlü temsilcilerinden Emre Aydın, "Belki Bir Gün Özlersin" şarkısının akustik versiyonu için bir araya geldi. İki sanatçının birlikte seslendirdiği düet, YouTube'da gördüğü yoğun ilginin ardından tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Zeynep Bastık'ın YouTube'da sürdürdüğü akustik serisi kapsamında yayımlanan çalışma, dinleyicilerden gelen istekler üzerine dijital platformlara taşındı. İki farklı müzik tarzını buluşturan düet, şarkının yeni ve akustik yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

"Belki Bir Gün Özlersin" Yeniden Hayat Buldu

Emre Aydın'ın 2006 yılında yayımlanan Afili Yalnızlık albümünde yer alan "Belki Bir Gün Özlersin", bu kez Zeynep Bastık ve Emre Aydın'ın ortak yorumuyla yeniden hayat buldu. Zeynep Bastık'ın kendine özgü vokal tarzı ile Emre Aydın'ın karakteristik sesi, akustik düzenlemede bir araya geldi.

Farklı kuşaklardan dinleyicilerin hafızasında yer edinen şarkı, iki sanatçının yorumuyla yeniden müzik gündemine taşındı.

Müzik Videosunun Yönetmeni Mali Ergin

Zeynep Bastık ve Emre Aydın'ın birlikte kamera karşısına geçtiği "Belki Bir Gün Özlersin (Akustik)" çalışmasının müzik videosunun yönetmenliğini Mali Ergin üstlendi.

Hypers Music etiketiyle yayımlanan düet, 20 Kasım itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

"Belki Bir Gün Özlersin (Akustik)" Künyesi