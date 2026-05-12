Kibariye ve Gökhan Namlı'dan 45 Yıl Sonra Kader Kurbanıyım Düeti

Türk arabesk müziğinin yaşayan efsanesi Kibariye, ilk kez 1981 yılında seslendirdiği "Kader Kurbanıyım" eseriyle 45 yıl sonra yeniden dinleyici karşısına çıktı. Günümüzün başarılı isimlerinden Gökhan Namlı'nın eşlik ettiği özel düet, nostaljinin ruhunu bugünün enerjisi ile buluşturuyor. Bayram Şenpınar'ın sözü ve bestesini yaptığı, Yiğit Mahzuni'nin prodüktörlüğünü üstlendiği projede şarkının nostaljik ruhu korunurken modern sound ile yeniden yorumlandı. Aranjesi Yiğit Mahzuni ve Süleyman Leylek tarafından hazırlanan Kibariye ft. Gökhan Namlı - Kader Kurbanıyım video klibi 8 Mayıs itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında.